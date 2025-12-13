Rıdvan Dilmen Açıklama Yaptı Galatasaray’ın Başarısında

Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ın, Antalyaspor’u deplasmanda 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı Sports Digitale’da yorumladı. Dilmen’in değerlendirmelerinin öne çıkan kısımları ise şöyle:

GALATASARAY’IN ETKİLİ OYUNU

“Galatasaray, tek kale oynarken 2 gol buldu, ikinci yarıda da beklemediği bir anda golü yakaladı. İlk iki gol, yetenekli futbolcuların katkısıyla geldi, son iki gol ise kontrataklarla gerçekleşti.”

ANTALYA ZEMİNİ SIKINTILI

“Alanya’nın zemini ligdeki en iyi alanlardan biri, ancak Antalya’daki zemin bu kadar kötü. Bu zemin, adale ve çapraz bağ sakatlıklarına neden olabilecek bir yapıdadır. Pas atmak zor; top sekip duruyor. Hatta Sane gibi ligimizin öne çıkan yıldızlarından biri, istediğini yapmakta zorlandı, top sekti. Bu durum, zeminin olumsuz etkisiyle birlikte toplam 5 gol ve 7-8 pozisyona sahne oldu.”

ANTALYASPOR’UN DURUMU

“Antalyaspor’u, ligimizin en zayıf kadrosu olarak görüyorum. Erol Hoca da çözüm üretemedi. Galatasaray, maçın ikinci yarısının ortalarına doğru tempoyu düşürmeye başladı.”

