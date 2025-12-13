TBMM’de Enerji Bütçesi Görüşmeleri Başladı

TBMM Genel Kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçelerini görüşmek amacıyla, Meclis Başkanvekili Celal Adan liderliğinde bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bütçeye dair bir sunum gerçekleştirdi. Madencilik faaliyetlerinin artan sağlığı, işletme ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin etkinliğine vurgu yapan Bakan Bayraktar, “Bu kapsamda, 2025 yılı Kasım sonu itibarıyla ortalama aylık 775 saha denetimi gerçekleştirdik. Bu süreçte 1578 firmaya idari para cezası uygulandı ve ayrıca 2 bin 225 adet faaliyeti durdurma tedbiri alındı” şeklinde bilgi verdi.

18 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN REHABİLİTE EDİLDİ

Bakan Bayraktar, madencilik faaliyetlerinin çevreyle uyum içinde yürümesi amacıyla Temmuz ayında gerçekleştirilen düzenlemeleri hatırlatarak, yatırımcılara yönelik rehabilitasyon yükümlülüklerinin artırıldığını ve bu çalışmaların madencilik faaliyetleriyle eş zamanlı üstlenilmesinin zorunlu hale getirildiğini belirtti. Bakan Bayraktar, “Ruhsat sahiplerinden tahsil edilen rehabilitasyon bedelinin iki katına çıkarılması ve bu bedelin nemalandırılması ile rehabilitasyon faaliyetlerinin uygulanabilirliği sağlandı. Şu ana kadar 18 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan rehabilite edildi ve yaklaşık 24 milyon ağaç dikilmiştir” açıklamasında bulundu.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE REKOR KIRILDI

Doğal gaz üretiminde önemli bir başarıya imza attıklarını dile getiren Bakan Bayraktar, “Yurt içinde ve yurt dışında doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerimizi artırarak, günlük doğal gaz üretimimizi 22 milyon metreküpün üzerine çıkarmayı başardık. Bu, konut tüketiminin yüzde 42’sine, sanayi tüketiminin yüzde 63’üne karşılık geliyor. Enerji altyapımızı geliştirmek için birçok önemli yatırımı hayata geçiriyoruz” dedi. Ayrıca, LNG alanındaki yatırımlarla da günlük gazlaştırma kapasitesinin 161 milyon metreküpe çıkarıldığını belirtti.

YENİ SONDAJ GEMİLERİ İLE ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILDI

Kısa süre içinde iki adet yedinci nesil ultra derin deniz sondaj gemisinin filoya kazandırıldığını aktaran Bakan Bayraktar, Türkiye’nin dünya çapında önemli bir arama ve üretim filosuna sahip olduğunu ifade etti. “Güneyde 170 km açıkta 2 bin 100 metre derinlikte bulduğumuz gazı etkin bir şekilde karaya çıkararak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” diyen Bakan, Sakarya Gaz Sahası’nda günlük üretimlerini artırarak ilave 1 milyon evin ihtiyacını karşıladıklarını aktardı.

YENİLENEBDİR ENERJİDE HIZLA YÜKSELİYORUZ

Elektrik talebindeki artışa dikkat çeken Bakan Bayraktar, “Geçen yıl yüzde 6 artarak 354 milyar kWh’e ulaştı. Bu yıl, elektrik talebinde yeni rekorlar kırıldı. Ancak bu talebin yaklaşık yüzde 60’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklarımız karşılıyor” dedi. Son bir yıl içerisinde devreye alınan yenilenebilir enerji santrallerinin önemli tasarruf sağlayacağını vurguladı.

BÜYÜK YATIRIMLARLA ENERJİ ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki verimliliğini artırmak amacıyla çeşitli yatırımlar gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Demirköprü Barajı üzerinde Türkiye’nin ilk yüzer YEKA-GES projesini hayata geçireceğiz. Ayrıca, 2035 yılına kadar yüksek gerilim hatları ve trafo merkezlerinin devreye alınması amacıyla 30 milyar dolarlık bir yatırım planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

NÜKLEER ENERJİDE YENİ ÇALIŞMALAR HIZ KAZANIYOR

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılamasının beklenmesi yanında, karbon salınımını azaltma hedeflerine de değinen Bakan Bayraktar, “Sinop ve Trakya’da yeni nükleer santrallerin planlarına devam ediliyor” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin nükleer kapasitesini artırmak için ulusal projelerin geliştirileceğini söyledi.

ULUSLARARASI PROJELERLE DENGE SAĞLANACAK

Bakan Bayraktar, enerji iş birliklerine yönelik Nijer’deki altın arama faaliyetlerinin ilk aşamasının tamamlandığını ve Özbekistan ile benzer çalışmaların sürdüğünü belirtti. Uzun menzilli enerji politikalarının önemine de vurgu yaparak, “Türkiye olarak, güçlü enerji altyapısına sahip olmanın önemini kabul ediyor ve herkesin enerji arz güvenliğini korumaya odaklanıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Bakanlığın bütçesiyle ilgili de bilgi veren Bayraktar, 2024 yılı bütçesinin başlangıç ödeneğinin 48,3 milyar TL olduğunu hatırlatarak, uygulanan tasarruf tedbirleriyle bu rakamın 40,8 milyar TL’ye düşürüldüğünü aktardı. 2026 yılı bütçe teklifinin ise 36,1 milyar TL olduğunu belirtti.