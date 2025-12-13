ABD Askerlerine Suriye’de Yapılan Saldırıda Üç Kişi Hayatını Kaybetti

ABD ASKERLERİNE SURİYE’DE SALDIRI: 3 ÖLÜ

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de meydana gelen saldırıya dair sosyal medya üzerinde bir bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, “13 Aralık’ta Suriye’de tek başına hareket eden bir DEAŞ silahlı saldırganının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Silahlı saldırgan, çatışmada öldürüldü.” ifadesine yer verildi. Öte yandan, hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin, ailelerine bilgi verildikten sonra kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

SALDIRI SONRASI PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

Saldırının ardından ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Suriye’de düzenlenen saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 sivil tercüman öldü, 3 yaralı var” denildi.

TRUMP: “ÇOK CİDDİ BİR YANIT VERİLECEK”

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin Tedmur bölgesinde yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “2 asker ve 1 sivil tercüman olmak üzere 3 ABD’li vatanseverin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ayrıca, şu an iyi olduğu teyit edilen 3 yaralı askerin iyileşmesi için dua ediyoruz. Bu, DEAŞ’ın ABD’ye ve Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği bir saldırıydı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara bu saldırıdan dolayı son derece öfkeli ve rahatsız. Buna karşı çok ciddi bir yanıt verilecek.” dedi. Trump, ayrıca Maryland eyaletinde yapılacak Amerikan futbolu maçına gitmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve DEAŞ’a karşı bir karşılık verilip verilmeyeceği sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

“UYARIMIZ CİDDİYE ALINMAMIŞTI”

Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırının terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi tarafından Tedmur kırsalında, uluslararası koalisyon ve Suriye İç Güvenlik komuta kademesinin ortak saha incelemesi yaptığı sırada gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü Nureddin al-Baba, bölgedeki ortak güçlere DEAŞ kaynaklı bir sızma ve saldırı olabileceği yönünde daha önce uyarılarda bulunulduğunu ancak bu uyarıların ciddiye alınmadığını aktardı.

TOM BARRACK’TAN KINAMA AÇIKLAMASI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medyadaki hesabından saldırıyı “şiddetle kınadıklarını” açıkladı. Barrack, “Suriye’nin merkezindeki ABD-Suriye hükümeti ortak devriyesine yönelik yapılan korkakça terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum. 3 cesur ABD askeri ve sivil kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz ve yaralanan Suriye askerlerinin bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Suriyeli ortaklarımızla birlikte terörizmi yenme kararlılığımızı sürdürüyoruz.” ifadelerine yer verdi.