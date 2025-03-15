İlker Aksum’un Cenazeye Neden Katılamadığı Açıklandı

BİR SÜRE MÜCADELE EDİP HAYATINI KAYBETTİ

Uzun zamandır mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yurtsever için öğle namazının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yurtsever’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok tanınmış isim de katıldı. Yurtsever, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILMADIĞI İÇİN NEDENİ AÇIKLANDI

Merhum oyuncunun yakın arkadaşı İlker Aksum, cenaze töreninde yer almadı. Ünlü isim, dostunun cenazesine neden katılamadığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İLK DEFA MESLEĞİNE SERZENİŞTE BULUNDU

Sosyal medya hesabında yayınladığı videoda duygusal anlar yaşayan İlker Aksum, “Arkadaşlar, 53 yaşındayım ve 35 yıldır bu mesleğin içindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever’in cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet” dedi.

ÇOK ZOR BİR VEDA

İlker Aksum, uzun yıllar önce Yabancı Damat dizisinde birlikte rol aldığı yakın dostu Şinasi Yurtsever’e “Hayattaki en yakın dostlarımdan birini kaybettim. Çok zor. Allah rahmet eylesin” sözleriyle veda etti.