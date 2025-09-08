İlker Arslan Tutuklandı, Suçlamalar Neler?

RÜŞVET VE DOLANDIRICILIK SUÇLAMALARI

“Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamasıyla ilk olarak görevden alınan ardından gözaltı kararıyla karşılaşan İlker Arslan, bugün mahkeme tarafından tutuklandı. Dosyadan elde edilen bilgilere göre, eski Antalya Emniyet Müdürü’nün rüşvet çarkının içinde olduğu iddiaları öne çıkıyor. İfade veren iş insanları, Fazlı A.’nın aracılığıyla belediyede işlerinin kolaylaştığını belirtiyor. Edinilen bilgilere göre bu süreçte, yaklaşık 10 milyon lira İlker Arslan’ın ihtiyaçları için iş insanlarından talep edildi.

İDDİALAR VE BELGELER

İlker Arslan’ın eşi M.A., kızlarına Döşemealtı’nda 1+1 daire satın aldıklarını ve ödemelerin de taksitli bir aile dostlarının firması aracılığıyla yapıldığını aktardı. Ayrıca Arslan’ın üzerine kayıtlı aracın Makedonya’da görev yaptığı dönemde edinildiği ifade ediliyor. MASAK raporlarına göre bu araç için 997 bin lira gümrükleme hizmet bedelini iş insanı F.A. karşıladı. BASAK raporlarında, A.’nın Arslan’ın hesabına 250 bin lira gönderdiği bilgisi de yer aldı. Fazlı Ateş ise tüm suçlamaları reddederek A. ile 30 yıllık dost olduklarını, eşi M.A.’yı kısa süreliğine kendi şirketinde sigortalı gösterdiğini savundu. İlker Arslan, eşine yöneltilen ödemelerin F.A.’nın şirketinde çalışmasından doğduğunu belirtti ve 250 bin liralık ödemenin Ankara’daki arsa satışından kaynaklandığını iddia etti.

Ankara’da gelen gözaltı kararına rağmen İlker Arslan, Antalya’da teslim olmayı tercih etti. Ankara İl Emniyeti, Arslan’ı önceki gün karakola davet etti ancak Arslan çağrıya yanıt vermediği için sorgulanmaya maruz kaldı. Yakalaması sonrası Arslan’ın benzerine benzeyen kardeşini aracıyla yola çıkardığı anlaşıldı. Çıkardığı aracın Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlediğini tespit eden ekipler, durdurdu ve araçtan çıkan Arslan’ın kardeşi suçluyu kayırmaktan gözaltına alındı. Arslan, emniyet işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden dün öğle saatlerinde yapılan açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır” denildi. Bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Arslan’ın adı geçti. Soruşturma neticesinde Fazlı A.’nın da gözaltına alınması talimatı verildi.

İLKER ARSLAN’IN PROFİLİ

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı ve kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulunarak 2016-2021 yıllarında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak tayin edildi. 16 Ağustos 2024’te Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanan Arslan, bugünkü karar ile İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.