İlker Canikligil, Tahliye Edildi!

İLKER CANİKLİGİL TAHLİYE OLDU

YouTube programında söyledikleri sözler nedeniyle tutuklanan İlker Canikligil, az önce tahliye edildi. Gözaltına alınma süreci, “suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” iddialarıyla başladı.

STAR WARS GÖNDERMELİ KATLİAM ÇAĞRISI

Flu TV’nin kurucusu olan Canikligil, YouTube yayını ve X hesabındaki paylaşımları ile “alt sınıf” olarak tanımladığı bir gruba yönelik olarak Star Wars göndermeli katliam çağrısı yapması nedeniyle tutuklanmıştı.

CANİKLİGİL HAKKINDA KISACA

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimine Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde başladı ve 1992’de Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde devam etti. Mezuniyetinin ardından reklam sektöründe kariyerine yön veren Canikligil, 2006 yılından itibaren reklam yönetmeni olarak çalışmalarını sürdürmekte. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi’nde sinematografi dersi vererek akademik alanda da katkılarda bulundu.