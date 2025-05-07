İlker Canikligil Tahliye Edildi! Ne?

İlker Canikligil, YouTube programında yaptığı açıklamalar sonrasında tahliye edildi.

GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

Yönetmen Canikligil, YouTube videosundaki sözleri ve X hesabında paylaştığı içerikler nedeniyle “suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

KATLİAM ÇAĞRISI

Flu TV’nin kurucusu olan Canikligil, YouTube yayındaki konuşmasında ve X platformundaki paylaşımlarında alt sınıf olarak adlandırdığı bir gruba karşı Star Wars göndermesiyle katliam çağrısında bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

İLKER CANİKLİGİL HAKKINDA

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Saint-Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1992’de Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim almaya başladı. Mezuniyetinin ardından reklam sektöründe kariyerine başlayan Canikligil, 2006 yılından bu yana reklam yönetmeni olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi’nde sinematografi dersi vererek akademik alanda da katkı sağlıyor.