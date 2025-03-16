İlker Yağcıoğlu’ndan Fenerbahçe’ye Sert Eleştiri

Spor tutkunları dikkat! Trendyol Süper Lig 28. haftasında Kadıköy’de gerçekleşen Fenerbahçe-Samsunspor maçı sonrası İlker Yağcıoğlu, TRT Spor’da tartışmaların fitilini ateşledi. Maçın 0-0 sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe’nin performansı oldukça eleştirildi ve taraftarlar şok yaşadı. Yağcıoğlu, “Talisca rehabilitasyon için mi geldi? Şampiyonluk şansı eriyor!” diyerek tepkisini ortaya koydu. Bu sert yorumlarla birlikte Fenerbahçeli futbolculara yönelik eleştirileri değerlendiriyoruz.

MATCH’IN ETKİSİ: RANGERS YENİLGİSİ

İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe’nin maç içindeki başarısızlığının Rangers karşısında alınan mağlubiyetten kaynaklandığını savundu. “Tartışmasız ağır bir yara! Hoca gereksiz riskler aldı, Glasgow’da harika oynadık ama 90 dakikada maçı koparamadık. Biz bile yorulduk, takımın yorgun olacağı belliydi!” diyerek Rangers yenilgisinin etkilerine dikkat çekti. 3-1’lik mağlubiyetin golsüz beraberliği doğurduğunu ifade eden Yağcıoğlu, “Samsunspor bugün kazanmak için hiçbir şey yapmadı, 4 kez ceza sahasına girdi sadece. 10 kişi kalınca inanılmaz bir oyun çıktı, ama kaybettikleri 2 puan ağır!” sözleriyle Fenerbahçe’yi uyardı.

TALISCA’YA SERT ELEŞTİRİLER

Yağcıoğlu, eleştirilerini Talisca’ya yönlendirdi: “Tadic sahada yoktu, peki Talisca? Kaç milyon Euro’ya geldi bu oyuncu? Fenerbahçe Talisca’yı rehabilitasyon yapsın diye mi aldı?” diyerek Talisca’nın beklenen katkıyı sağlamadığını vurguladı. Ayrıca, Amrabat ve Fred’in orta sahadaki performansına da değinen Yağcıoğlu, “4’er kişilik oynadığı” eleştirisini getirerek, “Her geçen dakika bu ikili düştü, kondisyon sıfır!” dedi. Taraftarların Talisca’ya yönelik tepkileri artarken, bu eleştiriler gündeme damgasını vurdu.