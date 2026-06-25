İlköğretimde Nakil İçin Adres Şartı Muafiyetleri

Eğitim
Sınıfta el kaldıran bir öğrenci, eğitim ortamı
Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim öğrencileri için adrese dayalı kayıt sistemindeki muafiyetleri detaylandırdı.
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Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim öğrencileri için adrese dayalı kayıt sisteminde muafiyet sağlayan özel durumların detaylarını açıkladı. Sistem, bazı ailevi ve sosyal zorunluluklarda esnetilebilecek. Yönetmelik, velilerin mağduriyetini önlemek için hangi hallerde ikametgah şartının aranmayacağını belirtiyor.

ÖZEL KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA NAKİL KOLAYLIĞI

Şehit ve gazi çocuklarının naklinde hiçbir adres sınırlaması yok. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar da aynı muafiyetten yararlanıyor. Sosyal hizmet kanunları kapsamındaki ailelerin çocukları güvenlik gerekçesiyle adrese bakılmadan naklediliyor.

KARDEŞLER VE AİLEVİ ZORUNLULUKLAR

Kardeşlerden birinin okulunun adres sınırları değişirse diğer kardeş aynı okula kayıt yaptırabiliyor. Farklı okullara gitmek zorunda kalan kardeşler de aynı okula nakledilebiliyor. Anne ve babanın her ikisi de çalışıyorsa iş yeri adresine göre nakil mümkün. Ebeveyn vefatı veya ağır engelli birey olması da aynı hakkı sağlıyor.

KAPASİTESİ DÜŞÜK OKULLAR VE OKUL PERSONELİNE HAK

Sınıf mevcudu 30’un altında olan okullara adres şartı aranmadan nakil yapılabiliyor. Bu durumda il veya ilçe komisyon kararı gerekiyor. Okul çalışanları da çocuklarını kendi okullarına naklettirebiliyor. Öğretmen, memur, hizmetli ve kantin işletmecisi bu haktan yararlanıyor.

NAKİL İÇİN RESMİ BELGELER GEREKİYOR

Veliler durumlarını kanıtlayan resmi belgelerle başvuruyor. Görev yeri belgesi, sağlık kurulu raporu veya mahkeme kararı gerekebiliyor. Başvurular okul müdürlüklerine veya öğrenci yerleştirme komisyonlarına yapılıyor.

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