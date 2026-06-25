İlkokul ve Anaokulu Kayıt Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, kamu hizmetlerinde şeffaflık anlayışıyla okul kayıtlarını dijital sistemle yöneterek kayıt bölgesi uygulamasını kullanıyor. Bu uygulamayla öğrencilerin kayıtlı olduğu bölgeye göre eğitim alması sağlanıyor. İlkokul zorunlu eğitim kapsamında olduğu için çocukların kayıtları sisteme otomatik olarak düşüyor.

AİLELER OKULLARI ZİYARET ETMELİ

Ailelerin kayıt işlemleri için ekstra bir şey yapması gerekmiyor. Ancak iletişim bilgilerini bırakmak için okulları ziyaret etmeleri önemli. Bu ziyaretler eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi almak için de fırsat sağlıyor.

AİLELER OKUL ÖNCESİNE BAŞVURMALI

Okul öncesi eğitim zorunlu olmadığından ailelerin başvuru yapması gerekiyor. Kayıt sisteminde görünen okul öncesi kurumlarına başvuruda bulunmalılar. Bu sayede çocuklarını okul öncesi eğitime kaydettirebiliyorlar.

KAYIT BİLGİLERİ TEMMUZDA AÇIKLANACAK

Çocukların hangi okulda eğitim göreceği e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sorgulama için e-devlet platformu kullanılıyor. Kayıt bilgileri en geç Temmuz ayının son haftasında sisteme düşmeye başlıyor.