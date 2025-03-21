İmamoğlu Adliyeye Sevk Ediliyor: İfade Tamamlandı

GÖZALTI İŞLEMİ VE İFADE SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Emniyete götürülen İmamoğlu’nun ifade verme işlemleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun yarın adliyeye sevk edileceği duyuruldu. Açıklamada, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddiaları çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, İmamoğlu’nun ifade işlemleri tamamlandı. İmamoğlu’nun kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği öğrenildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli ile ilgili olarak “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarını kapsıyor. Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla da araştırılıyor. Gözaltı kararlarının ardından emniyet güçleri, İmamoğlu’nun yanı sıra IBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi’nin de bulunduğu 90 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltında olan şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’nde devam ediyor.