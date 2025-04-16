İmamoğlu: “Bahçeli’nin Yargı Çağrısı Önemli”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 23 Mart 2025’te tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden yeni bir açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 14 Nisan 2025’te “İmamoğlu’nun yargı süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı” şeklindeki çağrısına değinen İmamoğlu, Bahçeli’nin tespitlerini “oldukça önemli” bulduğunu ifade etti.

İMAOĞLU’NUN MESAJI

İmamoğlu açıklamasında, “Aziz Milletim, Ülkemize ve milletimize hizmet etme gayretiyle yola çıkan ben ve çalışma arkadaşlarımın mübarek Ramazan ayında, bir sahur vakti evlerimize yapılan şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıp, tutulmamız müşerref vicdanda kabul görmemiştir. Aziz milletimiz verdiği sarih, sahici, güçlü ve halkî tepkiyle demokrasiye ve iradesine ne kadar bağlı olduğunu hamdolsun bir kez daha göstermiştir.” dedi. Ayrıca, demokrasiye yapılan müdahaleye karşı milletin gösterdiği güçlü tepkinin, ülkemizde giderek artan antidemokratik uygulamalar, adalet sistemindeki bozulmalar ve ekonomik çöküşe karşı haklı bir feryat olduğunu vurguladı.

KRİZ, KAOS VE KARGAŞA

İmamoğlu, “Bugün Türkiye’ye yaşatılan kriz, kaos ve kargaşanın asıl sebebi yargı eliyle yapılmaya çalışılan darbe girişimidir. Kriz, kaos ve kargaşayı tercih eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır.” sözleriyle durumu eleştirdi. Yargı eliyle gerçekleştirilen siyasi operasyonların, milletin adalete olan inancını sarstığını belirtti. Seçilmiş siyasetçilere karşı gece yarısı gerçekleştirilen operasyonların, hukuksuzlukların ve diplomanın iptal edilmesi gibi uygulamaların millet vicdanında ağır yaralar açtığını ifade etti.

GELECEĞE YENİ BİR YOL

İmamoğlu, “Ülkemize yaşatılan bu krizin onarılması, milletimizin iradesinin daha fazla saygısızlığa maruz kalmaması ve yargı süreçlerinin gerçek manada siyasetten uzak ve adil biçimde ilerlemesi, ülkemizin geleceği ve milletimizin vicdanı adına elzemdir.” diyerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin tespitlerini önemli bulduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin ekonomik, güvenlik ve adalet gibi ağır beka meseleleri olduğuna dikkat çekti. İmamoğlu, “Güçlü, müreffeh ve adil bir Türkiye’ye ulaşmak için ‘hak yemem, hakkımı da yedirmem’ düsturuyla milletimizin hakkını gözetmek için zor ve uzun bir yola çıktık.” şeklinde bir mesaj iletti.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Nisan’da İmamoğlu’yla ilgili yargı süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini belirtmişti. Bahçeli, “Şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir.” ifadelerini kullanmıştı.