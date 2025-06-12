İmamoğlu, Duruşmaya Katılmayı Reddetti

İMAMOĞLU DURUŞMAYA KATILMAYACAK

23 Mart’tan bu yana Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlaması kapsamında bugün hakim önüne çıkacaktı. Ancak edinilen son dakika bilgisine göre, İmamoğlu ve avukatları, duruşmanın Çağlayan’dan Silivri’ye aktarılmasını “hukuka aykırı usul” olarak değerlendirip duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi. Yapılan açıklamada, “İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın yarınki ilk duruşması hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaktır” denildi.

DURUŞMAYA KATILMAMA GEREKEN BİR KONUDUR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İmamoğlu ve avukatlarının duruşmaya tepki amaçlı katılmayacaklarını belirtti. Çelik, kendilerinin de duruşmaya katılmayacaklarını vurguladı. Yarın Çağlayan’daki destek buluşmasının iptal olduğunu belirten Çelik, açıklamasında “Uzun süredir türlü hukuksuzluk yaşıyoruz. Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran’da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu. Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur. Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri’de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki göstermişti. Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” sözlerine yanıt veren İmamoğlu, “Sizde böyle maharetli bilirkişiler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz” demişti.