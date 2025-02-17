İmamoğlu: Erdoğan’ı Sandığa Davet Ediyorum

İMAMOĞLU HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bazı soruşturmalar dahilinde görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini etkileme teşebbüsü nedeniyle yürütülen soruşturma sonuçlandı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun dört yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşması ve siyasi yasak talep edilmesi gündeme geldi.

İMAMOĞLU’NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Gelişme üzerine bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bütün bunların arkasında Erdoğan var. Beni siyasette devre dışı bırakma çabasını gösteren kişinin adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı. Kendisini mertçe mindere, sandığa davet ediyorum. Kasımpaşalı gibi davransın, Bizans oyunlarıyla yargı aracılığıyla ayak oyunları yapmayı bıraksın” şeklinde ifadelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN HIZLI YANIT

İmamoğlu’nun meydan okumasına Cumhurbaşkanlığı’ndan ilk yanıt tam 56 dakika sonra geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır hem de yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır” yorumunu yaptı.

ALTUN’DAN HATIRLATMA

Altun, “Millete hizmet anlamında heybesinde bir kırıntı dahi bulunamadığı için önüne gelene iftira atan, kirli siyasi hesaplarını ve ilişkilerini gizlemek amacıyla türlü hezeyanlarla gündemi meşgul etme çabasını alışkanlık haline getirenler bilmelidir ki… Siyasi hayatı ve mücadelesi yarım asra yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımızı bu tip iftiralarla yıpratmaya çalışmak, ne size bir şey kazandırır ne de milletimize. Unutulmayacak bir ders olarak ayrıca hatırlatmak isteriz ki Milletimiz 2023 seçimlerinde tercihini yapmış, ip gibi dizilip karşısında konumlandığınız Recep Tayyip Erdoğan hepinizi birden sandıkta net bir şekilde mağlup etmiştir. Kendini millete hizmete adamış ve gece gündüz bu uğurda çalışan bir siyasetçiye, bütün mücadelelerini milletiyle birlikte vermiş bir lidere, Sayın Cumhurbaşkanımıza saçma sapan ithamlar yöneltenlerin, önce Recep Tayyip Erdoğan’ı iyice okumalarını, anlamalarını ve nihayetinde gerçekleri görüp bu hatalarından dönmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.