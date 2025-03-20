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İmamoğlu Gözaltına Alındı, AK Parti Açıklama Yaptı

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İstanbul’da Soruşturmalar Kapsamında Gözaltı

İstanbul’da devam eden çifte soruşturma sürecinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da gözaltına alındı. Bu gelişme üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik, soruşturmayla ilgili bilgisi olmadığını belirterek, “Dosya hakkında bilgimiz yok. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir” ifadelerini kullandı.

Siyasetin Yargıya Karşı Tutumu

Ömer Çelik, siyasetin yargı sürecine müdahale etmesinin doğru olmadığını belirtti. Hiç kimsenin bu süreç hakkında yorum yaparak sonuçları etkilemeye çalışmaması gerektiğini vurguladı. Çelik, “Hiçbirimizin yargı süreciyle ilgili olarak değerlendirme yapmasının geçerliliği olmaz” diyerek yargının bağımsızlığına olan inançlarını yineledi.

CHP ile Cumhur İttifakı Arasındaki Tartışmalar

CHP’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin kendilerine yönelik bir darbe gerçekleştirdiği yönündeki açıklamalarına yanıt veren Çelik, “Cumhur İttifakımızın mücadelesinin adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin karşısına yazılır. CHP’nin adı ise yanına yazılır” dedi. Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in açıklamalarına da yanıt vererek, “Yapay zeka bile CHP’nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir. CHP’nin argümanları konusunda yapay zekanın öğreteceği çok şey vardır” şeklinde konuştu.

Özgür Özel’in İfadelerine Sert Tepki

Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanına yönelik sözlerini sert bir dille eleştirdi. “Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri kabul edilemez. Biz aslında Özel ilk iş başına geldiğinde biraz umutlanmıştık, fakat bir kez daha görüyoruz ki umudumuz boşa çıkmıştır” diyerek, durumu değerlendirdi.

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