İmamoğlu Gözaltında: İBB’ye Kayyum Tartışmaları

İstanbul’da Bu Sabah Şok Gelişmeler

İstanbul’da bu sabah gerçekleştirilen bir operasyonda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve yardımcılarının “PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçunu işlediğini bildirdi. Bu gelişmeler, İBB’ye kayyum atanma ihtimalini de gündeme getirdi.

Savcılıktan Çarpıcı İddialar

Savcılık, İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile bazı İBB yöneticilerinin “Kent Uzlaşısı” faaliyetleri kapsamında PKK/KCK’ya destek sunduğunu iddia ediyor. Açıklamaya göre, bu faaliyetler terör örgütüne yardım suçu oluşturuyor. Eğer İmamoğlu ve Şahan hakkındaki tutuklama talebi gerçekleşirse, görevden alınmaları ve yerlerine kayyum atanması mümkün hale gelebiliyor.

Kayyum Atama Süreci Nasıl İşliyor?

Türkiye’de kayyum uygulaması, 1 Eylül 2016’da yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasallaşmış durumda. Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen fıkraya göre, belediye başkanları veya meclis üyeleri hakkında “terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık” suçlarından soruşturma açıldığında, İçişleri Bakanlığı kayyum atayabiliyor. Bu atanan kişinin, seçilme yeterliliğine sahip olması şart.

Esenyurt Örneği ve Beşiktaş Farkı

CHP’li belediyelere yönelik yapılan operasyonlarda kayyum atama süreci daha önce de tartışma konusu oldu. 30 Ekim 2024’te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanarak görevden alınmış, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın “rüşvet” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ise Beşiktaş Belediye Meclisi yeni bir başkan seçebilmişti. Bu durum, suçun niteliğine bağlı olarak farklılık gösteriyor; terör suçlarında kayyum atanabilirken, diğer suçlar için meclis devreye girebiliyor.

Tutuklama Olursa Ne Olacak?

Savcılığın ikinci açıklamasında, İmamoğlu ve Şahan’ın “PKK/KCK’ya yardım” ile suçlandığı belirtiliyor. Mahkeme bu kişiler hakkında tutuklama kararı verirse, Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddeleri gereğince görevden uzaklaştırılmaları ve kayyum atanması gündeme gelebiliyor. Böyle bir durumda İçişleri Bakanlığı, İBB ve Şişli Belediyesi için yeni atamalar gerçekleştirebilir.

Piyasalarda ve Siyasette Gergin Bekleyiş

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının, Borsa İstanbul’da sabah saatlerinde yaşanan sert düşüşle bağlantılı olduğu görülüyor. BIST 100 endeksi yüzde 6,87 değer kaybedince devre kesici sistemi devreye girdi ve piyasalardaki tedirginlik ortaya çıktı. Siyasi çevrelerde ise CHP’nin bu gelişmelere vereceği yanıt ve İBB’nin geleceği üzerine spekülasyonlar sürüyor.