İmamoğlu Gözaltında: İBB’ye Kayyum Tartışması

İstanbul’da sabah saatlerinde gerçekleşen operasyon ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı ikinci açıklamada ise İmamoğlu ve yardımcılarının “PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçunu işlediği öne sürüldü. Bu gelişmeler, İBB’ye kayyum atanabileceği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ÇARPIcı İDDİALAR

Savcılık, İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve bazı İBB yöneticilerinin “Kent Uzlaşısı” faaliyetleri çerçevesinde PKK/KCK’ya destek sağladığını iddia etti. Açıklamada, bu faaliyetlerin terör örgütüne yardım suçunu oluşturduğu belirtildi. Eğer İmamoğlu ve Şahan hakkında tutuklama kararı çıkarsa, görevden alınmaları ve yerlerine kayyum atanması mümkün olabiliyor.

KAYYUM ATAMA SÜRECİ

Türkiye’de kayyum uygulaması, 1 Eylül 2016 gününde yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasalaştı. Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen fıkraya göre, belediye başkanı veya meclis üyeleri hakkında “terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık” suçlarından soruşturma açılması ve görevden uzaklaştırılması durumunda, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanabiliyor. Bu kayyumun seçilme yeterliliğine sahip olması gerekiyor.

ESENYURT VE BEŞİKTAŞ ÖRNEKLERİ

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda kayyum atama süreci daha önce de gündeme geldi. 30 Ekim 2024’te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı” suçlamasıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak görevden uzaklaştırılmış ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı. Ancak Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın “rüşvet” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Beşiktaş Belediye Meclisi yeni bir başkan seçebilmişti. Bu fark, suçun niteliğine göre değişiyor: Terör suçlarında kayyum atanırken, diğer suçlarda meclis devreye girebiliyor.

TUTUKLAMA OLMASI DURUMUNDA

Savcılığın ikinci açıklamasında İmamoğlu ve Şahan’ın “PKK/KCK’ya yardım” suçlaması ile karşı karşıya olduğu vurgulanıyor. Eğer mahkeme bu isimler hakkında tutuklama kararı verirse, Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddeleri gereğince görevden uzaklaştırılmaları ve yerlerine kayyum atanması gündeme gelebiliyor. Bu durumda İçişleri Bakanlığı, İBB ve Şişli Belediyesi için yeni görevlendirmeler yapabilecek.

PİYASALARDA VE SİYASETTE GERGİN BEKLEYİŞ

İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Borsa İstanbul’da bu sabah yaşanan sert düşüşle de ilişkilendiriliyor. BIST 100 endeksinin yüzde 6,87 değer kaybetmesiyle devre kesici sisteminin devreye girmesi, piyasalardaki tedirginliği ortaya koyuyor. Siyasi kulislerde ise CHP’nin bu gelişmelere vereceği yanıt ve İBB’nin geleceği hakkında meraklar artıyor.