İmamoğlu: Mansur Yavaş Aday Olmaz

İMAMOĞLU’NUN RADIYO GÜNÜ BULUŞMASI

İmamoğlu, Dünya Radyo Günü’nde, değişik kuruluşlarda çalışan radyocularla bir araya geldi. Değerlendirme konuşmasının ardından radyoculardan gelen sorulara cevap veren İmamoğlu, “23 Mart’ta ön seçim olacak cumhurbaşkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi’nde. Aday mısınız? Mansur Bey aday olabilir mi? Olmayacağını söylüyorlar ama tam da bilmiyoruz sizin o toplantıdan ne çıktığını. Bir de başka adaylar var mı” sorusuna şu yanıtı verdi: “Çok değerli bir buluşma yaptık. Her aşamasını parti içi süreçlerimizle yönetiyoruz.”

MANSUR YAVAŞ’IN ADAYLIK DURUMU

İmamoğlu, Mansur Yavaş’ın adaylık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Gazeteci birkaç arkadaşımızla da dün, bugün görüştüğümüz için, ifade ettiğim şeylerin aynılarını da burada da ifade edebilirim. Sonuçta Mansur Bey’in farklı bir bakışı var. ‘Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim de erken’ diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti.”

SÜRECİN NETLEŞMESİ

İmamoğlu, sürecin netleştiğini; ayrıntıların açıklanması aşamasına geçildiğini belirterek şöyle konuştu: “Demek oluyor ki, sürecin detayları muhtemelen bu hafta sonu açıklanır, kamuoyuyla paylaşılır. Önümüzdeki hafta da yol haritamız belli olur.” İmamoğlu, Türkiye için önemli fırsatlar barındıran bir yola, cesaretle partinin adım attığını vurguladı: “Bu bir demokrasi devrimidir. Dünyada çok azdır.”

CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLENMESİ

İmamoğlu, ülkemizde ilk kez bir cumhurbaşkanı adayının partinin üyeleri tarafından belirleneceğini ifade ederek, “Geç, erken tartışmasına da ben katılmıyorum. Koşullara, zamana, zamanın ruhuna göre bu değişebilir” şeklinde konuştu.