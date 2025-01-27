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İmamoğlu’na Bilirkişiyi Hedef Göstermek Soruşturması

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İSTANBUL CUMHURİYET SAVCILIĞI’NDAN YENİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, düzenlediği basın toplantısında Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine yönelik operasyonlar dahil, yıllardır aleyhine açılan davalarla ilgili aynı bilirkişi tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Bu açıklamanın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “bilirkişiyi hedef göstermek” gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı alenen hedef göstermek ve yargı görevini etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden, Türk Ceza Kanunu’nun 277 ve 288’inci maddeleri uyarınca Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, bu tür benzer söylemlerde bulunanlar hakkında gerekli tespitlerin yapılması ve soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği belirtildi.

İMAMOĞLU’NDAN CEVAP

İmamoğlu’nun soruşturmanın başlamasının ardından kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamalarına tepkisi gecikmedi. Resmi X hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, “Bize yapılan her hukuksuzluğu, her adaletsizliği Türk Milletiyle paylaşacağız” dedi. Gönderisinde kimsenin hakkını yemeyecek ve yedirmeyeceklerini ifade eden İmamoğlu, “Daha konuşmam bitmeden hakkımda soruşturma başlatılıyor. Bu haksız müdahalelere cevap vermek adil yargılamayı etkilemek değil, tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturma bekliyorum” ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca, “Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları ve paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır” diye yazdı.

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