İmamoğlu’na Sahte Diploma Soruşturmasında Gelişme

İDDİALAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, ‘sahte diploma’ iddiasıyla “resmi belgede sahtecilik” suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Üniversitesi’ne ikinci kez yazı gönderdi. Başsavcılık, yeni yazısında işlemlerin hızlandırılmasını talep etti. Daha önce yapılan açıklamalarda, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu’nun hazırladığı raporda yer alan tespitler üzerine bu soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma süreci içinde, 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU RAPORU

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazdığı ilk yazıda Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) raporuna atıf yaparak, KKTC’deki yükseköğretim kurumları arasında yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin tanındığını belirtmişti. Raporda, yatay geçiş işlemlerinde yabancı üniversitelerin tanınırlık şartının gerektiği vurgulanmıştı. Bu bağlamda, tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus’ın (UCNC) ile yapılan yatay geçişlerin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından YÖK kararlarına uygun şekilde yürütülmediği aktarılmıştı.

BELGELERİN TALEP EDİLMESİ

Başsavcılık yazısında, “YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları ve ilan süreleri gibi idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer vermişti. Bu kapsamda, İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü eğitime dair tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesi talep edilmektedir. Ayrıca, 12 Eylül 1990’daki yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin kimler tarafından yapıldığının ve bu kişilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istenmektedir. Yazıda, yatay geçişe ilişkin rapordaki tarih aralığında benzer işlemlerin yapılıp yapılmadığına dair cevabın da acilen savcılığa iletilmesi talep edilmiştir.