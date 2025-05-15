“İmamoğlu’na Ziyaret Sonrası Özel Açıklama”

İMAMOĞLU’NUN ZİYARETİ VE AÇIKLAMALAR

İstanbul Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda, ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 7. kez ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmenin ardından bazı önemli açıklamalarda bulundu. Özel, bu düzenin belediyeler kontrol altında iken iyi olduğunu, ancak bu belediyelerin elden gitmesi durumunda valinin ve kaymakamın yetkilerinin zorla arttırılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. “Yerel yönetimleri güçlendireceklerse bu zaten bizim istediğimiz bir şey” dedi.

SAYIŞTAY RAPORU VE İTİRAFÇILIK

Özel, İBB’nin geçmişte Sayıştay tarafından ortaya konan bulguları gördükten sonra Ekrem İmamoğlu’nun iç denetim başlatarak olayı araştırmaya koyulduğunu belirtti. “Bunu gördüğü gün Ekrem İmamoğlu iç denetim başlatıp olayın üzerine gitmiş, soruşturma başlatmış, suçu ortaya çıkarmaya çalışmış” ifadesini kullandı. Özel, savcının soruşturmaya uğrayan kişiler üzerinde itirafçılık yaparak onları kullanmaya çalıştığını söyleyip, “Sayın Erdoğan’a ileride 15 dakika anlatsam vallahi parmağını ısırır” açıklamasında bulundu.

SAVCI VE YETKİLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Özel, savcıların denetim yapıp suçlu aramak yerine bu durumda Sayıştay ile ilgili görevleri yerine getirmeleri gerektiğini kaydetti. Ayrıca, yerel yönetimlerin nasıl yetkilendirileceği üzerine çalıştıklarını vurgulayan Özel, “Tayyip bey isterse paylaşırız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “gidin anlatın pazarlık yok” ifadelerinin ardından, tarafların farklı açıklamalarda bulunmaya başladığını vurguladı. Özgür Özel, Devlet Bey’in bazı PKK’lıların Suriye’ye geçebileceğine dair ifadelerinin Erdoğan’ın argümanlarını sarsacak durumda olduğunu ifade etti.