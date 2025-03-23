İmamoğlu’ndan Tutuklama Sonrası Mesaj: “Yenileceksin”

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI VE SERBEST BIRAKILMASI

19 Mart’ta gözaltına alındıktan dört gün sonra adliyeye sevk edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklandı. Mali suçlar hakkında başlatılan soruşturma sonucunda tutuklama kararı verilen İmamoğlu, terör suçlamasına dayanan soruşturma çerçevesinde serbest bırakıldı.

İMAMOĞLU’NDAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Kararın ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan İmamoğlu, “YENİLECEKSİN…” ifadelerini kullandı. Ardından, “Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…” şeklinde ifadeler kullandı.