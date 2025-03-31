İmamoğlu’ndan Volkan Konak’a Taziye Mesajı

İMAMOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Ekrem İmamoğlu, Volkan Konak’ın vefatının ardından bir paylaşım yaparak taziye dileklerini iletti. İmamoğlu, acı haberi cezaevinde almanın ek üzüntü yarattığını ifade etti. Paylaşımında, “Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum” dedi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ünlü sanatçının ölümüne dair kalp krizi iddiaları gündeme geldi ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konak’ın ölüm nedeninin netleşmesi için yapılacak otopsinin sonuçları bekleniyor.