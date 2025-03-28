İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Gözaltında

PEHLİVAN’IN GÖZALTINA ALINSI

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucu evinde gözaltına alındı.

İKİ SUÇLA GÖZALTINA ALMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Pehlivan’a “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde gözaltı kararı verildi. Pehlivan, gözaltı işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivan İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ADLİ İŞLEMLERİN DEVAM EDİŞİ

Pehlivan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Pehlivan’ın ifadesinin savcılıkta alınacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU’NDAN TEPKİ

Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan’ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. İmamoğlu, “Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın” şeklinde ifade etti.