İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, evinden gözaltına alındı.

İKİ SUÇTAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun başlattığı soruşturma doğrultusunda, Pehlivan’a “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı işlemleri sonrasında, Pehlivan sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne yönlendirildi. Buradaki sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivan İl Emniyet Müdürlüğü’ne transfer edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Pehlivan, emniyet sürecinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Pehlivan’ın ifadesinin savcılık tarafından alınacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU’NDAN GÖZALTI KARARINA TEPKİ

Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan’ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı. İmamoğlu, “Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın” şeklinde tepki gösterdi.