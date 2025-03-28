İmamoğlu’nun Avukatı Pehlivan Gözaltında

İMAMOĞLU’NDAN AVUKATINA YÖNELİK TEPKİ

Evinde gözaltına alınan İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilmiş. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra Pehlivan, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüş. İmamoğlu, mahkemedeki ifadesinde, avukatı Pehlivan’ın soruşturmanın gizli tanık beyanlarına dayandığını belirterek, “Gizli tanık olan kişilerden birinin 100’den fazla sabıkası var” demiş.

AVUKATIM SERBEST BIRAKILSIN

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, sosyal medya hesabında “Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi, bu darbenin mağdurlarının savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın” ifadelerini kullanmış.

OLAYIN ARKA PLANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde, 19 Mart’ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanmış. İmamoğlu, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat karıştırma, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmiştir. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış.