İmamoğlu’nun Avukatı Pehlivan Gözaltında

İMAMOĞLU’NUN AVUKATINA GÖZALTI

Evinde gözaltına alınan İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Pehlivan, buradaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İmamoğlu, mahkemede yaptığı ifadesinde, soruşturmanın gizli tanık beyanlarına dayandığını öne sürerek, “Gizli tanık olan kişilerden birinin 100’den fazla sabıkası” olduğunu iddia etti.

İMAMOĞLU’DAN TEPKİ

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın” şeklinde belirtti.

OLAYLARIN ARKA PLANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde 19 Mart’ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklandı. İmamoğlu, İBB’ye yönelik olarak “yolsuzluk” suçlamasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Tutuklanmasının ardından içişleri bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.