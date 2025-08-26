İmamoğlu’nun Avukatı Yılmaz Gözaltında!

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDAKİ SON GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu’nun uzun süredir avukatlığını üstlenen Nusret Yılmaz, sabah saatlerinde Trabzon’da gözaltına alındı. Yılmaz’ın, İBB’ye ilişkin rüşvet ve usulsüzlük iddiaları kapsamında sorgulanmak üzere İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.

İMAMOĞLU’NUN AVUKATLARINDAN BİRİ TUTUKLANDI

Aynı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz ay İmamoğlu’nun bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı. Bu durum, soruşturmanın derinleştiğini ve İBB yönetimindeki yolsuzluk iddialarının ciddiyetini gösteriyor. Yılmaz’ın İmamoğlu ailesiyle çocukluk arkadaşlığı yaptığı ve özellikle son dönemdeki davalarda aktif bir rol üstlendiği biliniyor.