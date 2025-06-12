İmamoğlu’nun Bilirkişi Davası 26 Eylül’e Ertelendi

DAVALAR VE SÜREÇLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’de gerçekleştirdiği basın toplantısında kendisi hakkında yürütülen soruşturmaları eleştiriyor ve sürekli olarak aynı bilirkişinin atanmasını gündeme getiriyor. Bu açıklamalarından dolayı “Bilirkişi ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddiasıyla dava açıldı ve 4 yıl hapis cezası talep edildi.

İMAMOĞLU VE AVUKATLARINDAN TEPKİ

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılması planlanan ilk duruşmanın, Çağlayan’dan Silivri’ye alınmasına İmamoğlu ve avukatları tepkilerini gösterdi. Ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, destek amaçlı yapmayı planladıkları mitingin iptal edildiğini duyurdu. İmamoğlu ve avukatlarının katılmadığı duruşma, 26 Eylül Cuma gününe ertelendi. İmamoğlu, daha önce 23 Mart’ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

IDDIANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; İmamoğlu’nun 27 Ocak’taki basın toplantısında, bazı soruşturmalarla ilişkilendirilmiş bilirkişilerden birini hedef gösterdiği belirtildi. İddianamede, bilirkişi S.B.’nin, İmamoğlu’nun açıklamaları sonrası isminin basında ve sosyal medyada yer aldığını, aldığı bu baskıyla karalama kampanyasına uğradığını ifade ettiği yer aldı. S.B., kesinlikle hukuksuz bir iş yapmadığını ve sadece CHP değil diğer partilere de bilirkişilik yaptığını vurguladı.

BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK VURGUSU

İddianamede, İmamoğlu’nun basın toplantısında bilirkişinin görev aldığı soruşturmaları gündeme getirdiği kaydedilerek, “Bu şekilde, kamuoyunda bilirkişilerin ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kanaat oluşmasını amaçlamıştır” ifadesi kullanıldı. İmamoğlu’nun bu basın toplantısıyla İstanbul Adliyesi’nde yürüyen çeşitli soruşturma ve kovuşturmalara etki etmeye çalıştığı değerlendirildi. İddianamede, İmamoğlu’nun “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 2 yıl ile 4 yıl hapis cezası alması talep ediliyor.

İMAMOĞLU’NUN ESAS GÖRÜŞLERİ

Ekrem İmamoğlu, basın toplantısında “Bilirkişi yanlı rapor düzenliyor” ifadeleriyle, “Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı’ndan etkilenerek bu ismi duyurduk. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporların ile insanların nasıl suçlandığını belgelerle göstereceğim” demişti. Ayrıca, kendisine karşı yürütülen davalarda lehine olan raporların, belirli bir bilirkişinin etkisiyle değiştiğini savunarak, bu durumu açık bir art niyet olarak değerlendirmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun konuşmasının ardından söz konusu bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Bu süreçte Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmış, bazı gazeteciler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.