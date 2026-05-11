İmamoğlu’nun Casusluk Davasında Çapraz Sorgu Gerçekleşti

İSTANBUL’DA DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık İmamoğlu’nun savunması alındı ve kendisine çapraz sorgu gerçekleştirildi.

Duruşma sırasında mahkeme başkanı, İmamoğlu’na şu soruyu yöneltti: “İddianamede, Hüseyin Gün’ün internet ortamına sızdırılmış verilerden analiz yaptırdığı, Necati Özkan aracılığıyla size bu verilerle ilgili tavsiyelerde bulunduğu iddia ediliyor. Böyle bir şey oldu mu, sizin bundan haberiniz var mıydı?”

İmamoğlu, bu soruya cevap verirken, “Necati Bey’le birlikte 4 seçim kazandık. Cumhurbaşkanlığı kampanyasında da beraber çalışıyorduk. Hiçbir sohbetimizde, çalışmamızda kendi sentezleyip bize aktarmış olduğu sunuşların dışında, işte ‘Şu şunun ifadesidir, şu şunun göstergesidir, şu bunun şeysidir.’ diye bir şey dinlemediğim gibi ben Hüseyin Gün ismini ilk defa burada hücrede yatarken, o ismin tutuklandığını ve bir itirafçılıkla benim hakkımda konuşturulduğunu duydum. Öyle bir diyaloğumuz olmadı.” şeklinde yanıt verdi.

Duruşmanın ilerleyen saatlerinde, İmamoğlu’nun avukatlarının beyanları dinlendi.

Duruşma, tutuklu sanıklar Merdan Yanardağ ile Necati Özkan’ın savunmasının alınması amacıyla bir sonraki güne ertelendi.

