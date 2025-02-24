İmamoğlu’nun Diploma İfadesi Tarihi Değişti

İDDİALAR ÜZERİNE BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar, çeşitli ihbarlar neticesinde gündeme geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konu hakkında bir soruşturma başlattı.

SAVCILIK SÜRECİ VE İFADE VERME

İmamoğlu, söz konusu tarihte İstanbul Adalet Sarayı’na giderek soruşturmayı yürüten savcılığa ifade verme işlemini gerçekleştirecek. Savcılığın sürecinin nasıl ilerleyeceği ve dava açılıp açılmayacağıyla ilgili gelişmeler, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

SİYASİ ETKİLER VE KAMUOYU BEKLENTİSİ

Bu gelişmeler, özellikle yerel seçimlere kısa bir süre kala İmamoğlu’nun hukuki durumu ve olası siyasi etkileri hakkında kamuoyunda merak uyandırmaya devam ediyor.