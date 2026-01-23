İmamoğlu’nun Diploma İptali Davası Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne açtığı diploma davasında, mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun diploma iptali talebine yönelik açtığı davayı oybirliğiyle reddetti. Verilen karar için istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

GEÇMİŞTE NELER YAŞANDI?

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 18 Mart 2022 tarihinde ilgili diploma davasıyla alakalı ilk gelişme yaşanmıştı. İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin, İstanbul Üniversitesi’nden aldıkları lisans diplomaları iptal edilmişti. İmamoğlu’nun, 1990 senesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı kaydedilmişti. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olunduğu bilgisi verildi. Ayrıca, İmamoğlu’nun 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezini tamamladığı bilgisi de mevcut.

TUTUKLAMA GELDİ

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, geçen yılki iptal kararında 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapıldığı iddiasını gerekçe olarak ileri sürmüştü. Bu kararın ardından ertesi gün gözaltına alınan İmamoğlu, hakkındaki yolsuzluk iddiaları dolayısıyla 23 Mart tarihinde tutuklandı. İmamoğlu’nun avukatları 6 Mayıs’ta diploma iptali için davayı açmıştı. Mahkeme, İstanbul Üniversitesi’ne bir müzekkere göndererek iptal kararına kaynak olan belgelerin temin edilmesini istemişti. Bu süreç içerisinde İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasının da iptal edildiği bildirildi.