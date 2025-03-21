İmamoğlu’nun Diploma İptali: İÜ’nün Raporu Açıklandı

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI ÜZERİNE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar üzerinde yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. Bu süreçte, İstanbul Üniversitesi’nin üç kişilik ekibi tarafından hazırlanan inceleme raporuna ulaşıldı. Raporda, 1990 yılında yapılan yatay geçişler için 27 Haziran 1990 tarihli İÜ İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısında, Türkçe bölümü için ikinci sınıfa 15, üçüncü sınıfa 10, dördüncü sınıfa 10 ve İngilizce bölümünde ikinci sınıfa 10, üçüncü sınıfa 5, dördüncü sınıfa 5 olmak üzere toplam 55 öğrencinin yatay geçiş yapmasına onay verildiği ifade ediliyor.

KONTENJANDAKİ ARTIRIM TARTIŞILIYOR

Yapılan inceleme raporunda, Milliyet gazetesinde 30 Temmuz 1990 tarihinde yayımlanan ilanın detaylarına yer verildi. İlanda 60 kişilik kontenjan olduğu belirtiliyor. Ancak bu kontenjanın hangi aşamada ve kim tarafından artırıldığına dair bilgi bulunamadığı vurgulanıyor. Ayrıca, 14 Eylül 1990 başvuru tarihi dikkate alınmadan, 12 Eylül’de İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu kararıyla bu sayının 80’e çıkarıldığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, İngilizce İşletme programı için belirlenen 10 kişilik kontenjanın 48’e, Türkçe İşletme programı için ayrı ayrı kontenjanların da değiştirildiği raporda yer alıyor.

Raporda, yurt içi ve dışından öğrenci geçişlerine onay verildiği, ancak her iki programa kaç öğrencinin başvurduğu ya da reddedilen başvuruların gerekçelerinin bilinmediği belirtiliyor. İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu kararlarında da bazı şüpheli işlemler tespit ediliyor. Örneğin, 12 Eylül 1990 tarihli bir toplantı tutanağında bazı öğrencilerin isimlerinin, başka isimlerin üzeri silinerek daktilo ile eklendiği, bu durumun nedeninin ise belirsiz olduğu ifade ediliyor.

DİPLOMA İPTALLERİ HUKUKİ SORUMLULUK GETİRİYOR

İnceleme raporunda, çeşitli hatalı işlemlerin tespit edildiği dile getirilirken, belirli koşulları sağlamayan öğrencilerin yatay geçiş yaptığı ifade ediliyor. Galatasaray Üniversitesi’nden bir öğretim üyesinin belirttiğine göre, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, en az bir yıl eğitim şartına rağmen bazı öğrencilerin geçiş başvurularının kabul edildiği vurgulanıyor. Ayrıca, diploması iptal edilen bazı öğrencilerin geçiş süreçlerinde şüpheli işlemlerle ilgili tespitlere yer verilerek, geçmiş dönemdeki yatay geçiş işlemlerinin araştırılması gerektiği öneriliyor.

DİPLOMA SORUŞTURMASI KAPSAMINDA İFADE VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu raporundaki tespitler üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, bu soruşturma çerçevesinde savcılığa ifade vermişti. Başsavcılık, İmamoğlu’nun diploması üzerinden kurulacak işlemlerin hukuka uygun olması için gerekenleri bir an önce yerine getirilmesini istemişti. İstanbul Üniversitesi ise daha sonra yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptaline karar verildiğini bildirdi.