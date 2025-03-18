İmamoğlu’nun Diploma Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

SORUŞTURMA KAPSAMINDA DİPLOMA İDDİALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiası irdeleniyor. Bu kapsamda, Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucu ortaklarından Özalp Tozan’ın ifadesi alındı. Tozan, üniversitenin kuruluş sürecini ve diploma sisteminin ayrıntılarını aktardı.

DİPLOMA DENKLİĞİ YOKTU

Özalp Tozan, ifadesinde 1986 yılında Serhat Akpınar ile birlikte Girne Amerikan Üniversitesi’ni kurduklarını söyledi. Üniversitenin, ABD’deki Southeastern Üniversitesi ile bağlı bir yapı içerisinde faaliyet gösterdiğini dile getiren Tozan, o dönemde Türkiye’de denklik başvurularının yapılmadığını ifade etti. “Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında Girne Amerikan Üniversitesi’nin Türkiye’de denkliği yoktu. Diplomalar, Amerika’daki Southeastern Üniversitesi tarafından veriliyordu.” diyen Tozan, öğrencilerin bu durumu bilerek kayıt yaptırdığını belirtti.

KENDİ DİPLOMASINI BASMADI

Tozan, Girne Amerikan Üniversitesi’nin o dönemde kendi diplomasını basmadığını, mezuniyet belgelerinin tamamının ABD’den gelen Southeastern Üniversitesi tarafından onaylandığını vurguladı. “O yıllarda Türkiye’de denkliğimiz yoktu, ancak Amerika’daki üniversitenin denkliği üzerinden fayda sağlanıyordu.” diyen Tozan, bu durumun öğrenciler tarafından da bilindiğinin altını çizdi.

Özalp Tozan, Ekrem İmamoğlu ile hiçbir kişisel bağlantısının olmadığını ve neden hakkında bilgi alınacaklar listesine yazıldığını bilmediğini ifade etti. “Kendisini şahsen kesinlikle tanımıyorum. Neden böyle bir şey yazdı bilmiyorum. İstanbul Üniversitesi de beni bu konu hakkında hiç aramadı.” dedi. O dönemde üniversiteye kayıt yaptıran birçok öğrenci bulunduğunu ve hepsini hatırlamasının mümkün olmadığını vurguladı.

DEVLET ÜNİVERSİTESİNE GEÇİŞ MÜMKÜN DEĞİLDİ

Tozan, Girne Amerikan Üniversitesi’nin bir vakıf üniversitesi değil, özel bir şirket üniversitesi olduğunu belirtti. Bu nedenle öğrencilerin devlet üniversitelerine yatay geçiş yapmasının mümkün olmadığını ifade etti. “Girne Amerikan Üniversitesi, özel bir şirketin kurduğu üniversiteydi. Türkiye’deki devlet üniversitelerine nasıl geçiş yapılabildiğini anlamıyorum.” diyerek konuyla ilgili şaşkınlığını dile getirdi. İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapan herhangi bir öğrenciyi tanımadığını ve hatırlamadığını da ekledi.

KİMSEYE REFERANS OLMADI

Özalp Tozan, kendisinin kimseye referans olmadığını ve üniversitenin Türkiye’de denkliği olmadığını her zaman açıkça ifade ettiğini belirterek, “Benim tek amacım, Kıbrıs’a ekonomik anlamda katkı sağlamaktı.” şeklinde konuştu.