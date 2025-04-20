“İMAMOĞLU’NUN Diploması İPTAL Edilmemeliydi”

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASININ İPTALİNE ELEŞTİRİ

TV100’de gerçekleştirilen Pazar Siyaseti programına katılan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi meselesini “yanlış” bulduğunu dile getirdi. Arınç, bu durumun İmamoğlu’na yönelik “kumpas kuruldu” düşüncesini güçlendirdiğini ifade ederek, bu görüşü savunanları haksız sayamayacağını belirtti: “Diploma iptaline hayret ediyorum. İdare hukuku profesörlerinin hepsinden dinledim. Bu diploma 35 sene sonra iptal edilemez, kazanılmış hak diye bir şey vardır. Bu kazanılmış hakla, YÖK karar almadıkça bir üniversitenin yönetim kurulunca iptal etmesi yanlış. Bunun yolu, yargısal yolu temin etmektir.”

BEDDUA KONUSUNDA ŞAŞKINLIK

İmamoğlu’nun babasının bedduasını duyduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Arınç, böyle bir ifadeyi “yakıştıramadığını” dile getirdi. Arınç, “Böyle bir beddua kabul edilemez” derken, Erbakan döneminde benzer bir durumun yaşandığını hatırlatarak, büyük bir olgunlukla tepki göstermediğini vurguladı.

CUNTA İFADELERİNE TEPKİ

Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “cunta” ifadelerine de tepki gösterdi. “Bu tür sözler yanlış,” diyen Arınç, Cumhurbaşkanına ve AK Parti’ye yönelik bu tür suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. “Biz cuntaların baskıları altında yıllarca mücadele ettik, sivil idareye karşı hep direndik. Bu tür ifadeler, sadece söyleyen kişiye zarar verir,” şeklinde konuştu.

TUTUKSUZ YARGILAMA GEREKİR

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu ile ilgili de yorumda bulunan Arınç, “Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması gerektiğini” savunarak, Demirtaş’a yönelik telefonların kendisinin dikkatini çektiğini belirtti. “Türkiye’nin geldiği nokta, benim de bulunduğum noktadır,” dedi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E GEÇMİŞ OLSUN

Aort damarındaki yırtılma nedeniyle zor bir ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini ileten Arınç, Önder’in renkli kişiliği ve devletine olan bağlılığını övdü. Arınç, “Sırrı Süreyya Önder, milletini çok seven, barış ve huzur isteyen bir insandı,” ifadelerini kullandı.