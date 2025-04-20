“İmamoğlu’nun Diploması İptal Edilmemeliydi.”

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASININ İPTALİNE YANIT

TV100 ekranlarında Talat Atilla’nın sunduğu Pazar Siyaseti programında konuşan 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi konusunu “yanlış” olarak değerlendirdi. Arınç, bu durumun İmamoğlu’na yönelik “kumpas kuruldu” düşüncesini güçlendirdiğini belirterek, bu görüşü savunanları haksız saymadığını ifade etti: “Diploma iptaline hayret ediyorum. İdare hukuku profesörlerinin hepsinden dinledim. Bu diploma 35 sene sonra iptal edilemez, kazanılmış hak diye bir şey vardır. Bu kazanılmış hakla, YÖK karar almadıkça bir üniversitenin yönetim kurulunca iptal etmesi yanlış. Bunun yolu, yargısal yolu temin etmektir.”

BEDDUA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

İmamoğlu’nun babasının bedduasını duyduğunda şaşırdığını belirten Arınç, yaşlı birinin bu şekilde bir ifade kullanmasını “yakıştıramadığını” dile getirdi. “Böyle bir beddua kabul edilemez” diyen Arınç, geçmişte benzer durumların yaşandığını hatırlatarak, olaylara büyük bir olgunlukla yaklaşmayı tercih ettiğini vurguladı.

CUNTA İFADELERİNE ELEŞTİRİ

Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “cunta” ifadelerine de karşı çıktı. “Bu tür sözler yanlış” diyen Arınç, Cumhurbaşkanına ve AK Parti’ye yöneltilen bu suçlamaların asılsız olduğunu açıkladı. “Biz cuntaların baskıları altında yıllarca mücadele ettik, sivil idareye karşı hep direndik. Bu tür ifadeler, sadece söyleyen kişiye zarar verir” şeklinde konuştu.

TUTUKLU YARGILAMA GÜNDEME ALINDI

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Arınç, “Bir büyükşehir belediye başkanının tutuksuz yargılanması gerektiğini” savundu ve Demirtaş’a yönelik telefonların kendisini dikkatini çektiğini ifade etti. “Türkiye’nin geldiği nokta, benim de bulunduğum noktadır” dedi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E GEÇMİŞ OLSUN

Aort damarı yırtılması nedeniyle zor bir ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini ileten Arınç, Önder’in renkli kişiliğini ve devletine bağlılığını övdü. Arınç, “Sırrı Süreyya Önder, milletini çok seven, barış ve huzur isteyen bir insandı” ifadelerini kullandı.