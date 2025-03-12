İmamoğlu’nun Diploması Üzerine Soruşturma Hızlandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN İKİNCİ YAZI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘sahte diploma’ iddialarıyla ilgili “resmi belgede sahtecilik” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi’ne ikinci kez yazı gönderdi. Bu yeni yazıda, ilgili işlemlerin hızlandırılması talep edildi.

İDDİALAR VE SORUŞTURMA

Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda yer alan sahte diploma tespitleri üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda, 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdiği ilk yazıda, Yükseköğretim Kurulu’nun araştırma raporunda, o dönemde KKTC’de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin tanındığına dikkat çekmişti. İlgili yazıda, yatay geçiş işlemleri için yabancı yükseköğretim kurumlarının tanınırlığının şart olduğu belirtilmişti; tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus’ın (UCNC) bu süreçte izlemediği ifade edilmişti.

YAZIDA YER ALAN İFADELER

Başsavcılık yazısında, “YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiştir” ifadesine yer verildi. Bu nedenle, diplomanın hukuka aykırı kullanılmaya devam ettiği vurgulandı ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nden gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istendi. Ayrıca, hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçların doğmaması adına için idari soruşturmanın yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Başsavcılık, İBB Başkanı İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nde aldığı tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini istedi. 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin işlemlerin kimler tarafından yapıldığının tespit edilmesini ve bu kişilerin kimlik bilgilerini talep etti. Yazıda, ayrıca belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı konusunun da ivedi şekilde savcılığa yanıtlanması gerektiği ifade edildi.