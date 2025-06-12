İmamoğlu’nun Duruşması 26 Eylül’e Ertelendi

İMAMOĞLU’NUN DAVASIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, kendisi hakkında yürütülen soruşturmaları eleştirmiş ve aynı bilirkişinin görev aldığını iddia etmişti. Bu açıklamaları sonrası “Bilirkişi ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma, kısa bir süre önce Çağlayan’dan Silivri’ye taşındı. İmamoğlu’nun ve avukatlarının bu duruma itirazı oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, destek amaçlı düzenlemek istedikleri mitingin iptal edildiğini açıkladı. İmamoğlu ve avukatlarının katılmadığı duruşma, 26 Eylül Cuma gününe ertelendi. İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış iddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak’taki basın toplantısında, bazı kamu davalarında görevli bilirkişiyi alenen hedef gösterdiği söylendi. İddianamede yer alan bilirkişi S.B., İmamoğlu’nun bu açıklamaları sonrası birçok basın organı ve sosyal medyada hedef gösterildiğini, itibarsızlaştırma kampanyasına maruz kaldığını ifade etti.

KAMUOYU ETKİSİ VE SUÇLAMALAR

İddianamede, İmamoğlu’nun basın toplantısı sırasında bilirkişinin rol aldığı soruşturmalara dair birtakım iddialarda bulunduğu belirtildi. “Bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde kamuoyu oluşturmasını” amaçladığı savunuldu. İmamoğlu hakkında “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’na göre kamu görevlerinden yoksun bırakılmasını talep ediliyor.

Ekrem İmamoğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekle suçlayarak, “Adalet Bakanı’na sesleniyorum” demişti. “Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, belgeleriyle açıklayacağım” ifadeleri dikkat çekti. İmamoğlu, kendisine karşı art niyet olduğunu savunarak belirli bilirkişilerin her davaya atanmasını eleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sözlerin ardından İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı. Bilirkişiyle yapılan izinsiz görüşmenin yayınlanmasıyla ilgili olarak bazı medya çalışanları tutuklanmış ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.