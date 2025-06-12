İmamoğlu’nun Duruşması 26 Eylül’e Ertelenmiştir

DAVA VE AÇIKLAMALAR ÜZERİNE GELİŞMELER

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, hakkındaki soruşturmalarla ilgili eleştirilerin yanı sıra, sürekli olarak aynı bilirkişinin görevlendirildiğini ifade etti. Bu açıklamaları nedeniyle İmamoğlu’na “Bilirkişi ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla dava açıldı ve ceza olarak 4 yıl hapis isteniyor.

DURUŞMAYA KATILMAMA TEPKİSİ

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmanın, kısa bir süre önce Çağlayan’dan Silivri’ye alınmasına İmamoğlu ve avukatları tepki gösterdi. Ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de destek amaçlı planlanan mitingin iptal edildiğini açıkladı. İmamoğlu ve avukatlarının yer almadığı davanın duruşması 26 Eylül Cuma gününe ertelendi. İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İDDİANAMEDE YER ALAN İFADELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak’taki basın toplantısında bazı soruşturmalarla ilgili bir bilirkişiyi şüpheliler lehine karar vermesi için alenen hedef gösterdiği belirtilerek, resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede yer alan bilirkişi S.B., İmamoğlu’nun açıklamalarıyla birlikte gazeteler ve sosyal medya aracılığıyla isminin yayımlandığını, bu durumun kendisine karşı bir karalama kampanyasına dönüştüğünü ifade etti. S.B., bugüne kadar hukuksuz bir iş yapmadığını ve yalnızca CHP değil diğer partilere de bilirkişilik yaptığını belirtti.

KAMUOYUNA YANLIŞ BİLGİ VERME AMACI

İddianamede, İBB Başkanı İmamoğlu’nun basın toplantısında söz konusu bilirkişinin yer aldığı bazı soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği bildirildi. Bu bağlamda, “Bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde kamuoyu oluşturmayı amaçladığı” ifade edilerek, sıkışık bir kamuoyu baskısıyla mahkemelerdeki bilirkişilik görevini etkilemeye çalıştığı vurgulandı. İddianamede, İmamoğlu’nun “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 2 ila 4 yıl hapis cezası talep edildi.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’taki basın toplantısında, bir bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekle suçlayarak, “Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı’ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk” demişti. İmamoğlu, hakkında açılan davalarda, lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin müdahalesiyle aksi yönde değiştiğini iddia etti ve kendisine karşı bir art niyet olduğunu savundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu konuşmanın ardından İmamoğlu hakkında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi alenen hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Ayrıca, bilirkişinin telefon görüşmesinin izinsiz olarak yayımlanması ve isminin açıklanması dolayısıyla Halk TV Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı, bazı isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.