İmamoğlu’nun Gözaltı Haberine Fatih Altaylı’nın Tepkisi

İSTANBUL’DA YAŞANAN GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Türkiye’nin gündeminde oldukça büyük bir etki yarattı. Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı paylaşımda, İmamoğlu’nun gözaltına alındığı anlarda hissettiği duyguları ve tepkisini aktardı. Altaylı, “45 dakika boyunca ağladım” diyerek, bu olayı demokrasi ve insan hakları açısından değerlendirdi.

HUKUKUN İHLALİ MESAJI

Fatih Altaylı, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını “hukukun siyasete karşı kullanılması” olarak tanımladı. Ayrıca, “İnsanların seçme hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor. Bu, demokrasiden ve insan haklarından uzaklaşmak demek” ifadelerini kullandı. Bu görüşleri, kamuoyunda büyük tepki çekti.

TARİHİ BİR DÖNEMİN HATIRLATIŞI

Altaylı, yaşananları kendisine 12 Eylül dönemini hatırlattığını belirtti. “O dönemde gazetecilik yapan büyüklerimizin ne hissettiğini şimdi daha iyi anlıyorum” diyerek, bu durumun basın özgürlüğü üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Bu açıklama, basın mensuplarının endişelerini artırıyor.

ELEŞTİRİLER VE TARTIŞMALAR

Altaylı, Kent Uzlaşısı soruşturması çerçevesinde MHP ve DEM görüşmelerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. “Sayın Öcalan” ifadesinin geçtiği basın toplantılarına dikkat çekerek, bu durumun çelişkili bir tablo oluşturduğunu vurguladı. Fatih Altaylı’nın açıklamaları, İmamoğlu’nun gözaltına alınması konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi. Altaylı’nın duygusal tepkisi, kamuoyunda geniş yankı buldu ve sürecin demokratik yapıya etkileri hakkında yeni bir tartışma ortamı sağladı.