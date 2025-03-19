İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması Borsayı Etkiledi

İSTANBUL’DA OPERASYONLAR BAŞLADI

İstanbul’da bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla büyük bir yankı buldu. Bu olayın ardından, finans piyasalarının tepkisi sert oldu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 19 Mart 2025 tarihi itibarıyla açılışta yüzde 6,87 oranında değer kaybederek 10.060 puana düştü. Saat 09:55’te devreye giren Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) sistemi, piyasalardaki paniği azaltmak amacıyla işlemleri geçici olarak durdurdu.

BORSADAN İLK AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda durumu netleştirdi: “Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.” Bu açıklama sonrasında piyasalardaki belirsizlik artarken, yatırımcıların gelişmeleri dikkatle izlediği görülüyor.

İŞLEMLER NE ZAMAN YENİDEN BAŞLAYACAK?

Borsa İstanbul’un ikinci duyurusunda, işlemlerin yeniden başlamasıyla ilgili detaylar paylaşıldı: “Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20:00’de tek fiyat emir toplama, 10:25:00’de eşleştirme yapılacak ve 10:30:00’dan itibaren sürekli işlem yöntemiyle devam edilecek. Tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda ise saat 10:20:00’de emir toplama yapılacak, 10:30:00’dan itibaren seans kaldığı yerden sürecek. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30:00’da yeniden başlayacak. VİOP’taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı’nda da işlemler aynı saatte devam edecek.” Ayrıca, emir toplama sürecinin 30 saniyelik rastlantısal bir kesintiyle tamamlanacağı ifade edildi.

PİYASALARDAKİ TEPKİLER

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve devam eden operasyonlar, piyasalarda önemli bir tedirginlikle sonuçlandı. Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüş, yatırımcıları panik satışlarına yönlendirdi. Devre kesici sisteminin devreye girmesi, piyasalardaki dalgalanmaları kontrol altında tutmayı amaçlıyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin siyasi ve ekonomik belirsizlikleri artırabileceğini, gelecek saatlerde yapılacak açıklamaların piyasalar üzerindeki etkisinin belirleyici olabileceğini belirtiyor.