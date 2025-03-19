İmamoğlu’nun Gözaltısı Dünya Basınında Yankı Uyandırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi gözaltına alındı. Bu gelişme, Türkiye’deki siyaseti ve piyasaları sarsarken, dünya medya organları da durumu manşetlere taşıdı. Uluslararası basında İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakibi” olarak anılırken, gözaltı kararının siyasi bir hamle olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı.

financial times: erdoğan’ın en büyük rakibi gözaltında

Financial Times, haberi “Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Türk polisi tarafından gözaltına alındı” başlığı ile duyurdu. Gazete, İmamoğlu’nun siyasi duruşu nedeniyle çeşitli soruşturmalarla karşı karşıya kaldığını ve hükümeti yargıyı siyasi bir araç olarak kullanmakla suçladığını aktardı. Haberde, “Türkiye’nin en popüler siyasi figürlerinden biri olan İmamoğlu, bir yıldan kısa süre önce 16 milyonluk İstanbul’un belediye başkanlığını açık ara kazandı. Kamuoyu yoklamaları, onu Erdoğan’ın önünde gösteriyor,” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, İmamoğlu’nun CHP’nin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimi için tek aday olduğu ve diplomasının iptal edilmesi nedeniyle yarıştan engellenme riski ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

bloomberg: baş rakip imamoğlu gözaltına alındı

ABD merkezli Bloomberg, haberi “Erdoğan’ın baş rakibi İmamoğlu gözaltına alındı” başlığı ile paylaştı. İmamoğlu’nun geçen yıl İstanbul seçimlerinde Erdoğan’ın adayını yenerek cumhurbaşkanlığı için en güçlü isim haline geldiği vurgulanırken, “Pazar günü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi bekleniyordu,” denildi. Bloomberg, gözaltının yedi yıldan fazla hapis ve siyasi yasak içeren davaların ardından gerçekleştiğini belirterek, sürecin ciddiyetine dikkat çekti.

cnn: siyasi baskının yeni aşaması

CNN, haberi “Erdoğan’ın baş rakibi” perspektifiyle değerlendirirken, eleştirmenlerin gözaltıları “siyasi bir operasyon” olarak gördüğünü aktardı. Haberde, “Bu adım, Erdoğan’ın geçen yılki yerel seçim yenilgisinden sonra muhalefete yönelik baskıyı artırdığının bir göstergesi,” ifadeleri yer aldı. İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine de vurgu yapılırken, “Lisans diploması olmayan biri cumhurbaşkanı adayı olamaz,” ifadesi dikkati çekti.

the guardian: erdoğan zafer kazanamayacağını anladı

İngiliz The Guardian, “Erdoğan’ın en önemli rakibi, diploması iptal edildikten bir gün sonra gözaltına alındı” başlığı ile haberi sundu. CHP’nin 23 Mart’ta İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak seçmeyi planladığı belirtilirken, “2028’de yapılması planlanan seçimler erken bir tarihe çekilebilir,” şeklinde yorum yapıldı. Teneo’dan Wolfango Piccoli’nin “Diploma iptali, Erdoğan’ın seçimle zafer elde edemeyeceğini anladığını gösteriyor,” sözleri haberde dikkat çekti.

le monde: erdoğan’ın büyük rakibi gözaltında

Fransa’nın Le Monde gazetesi, “Erdoğan’ın büyük rakibi gözaltına alındı” başlığı ile gelişmeyi aktardı. İmamoğlu’nun 2028 seçimlerinde CHP’yi temsil etmek için tek aday olduğu vurgulanırken, “Türkiye’de erken seçim ihtimali de masada,” ifadeleri yer aldı. Gazete, operasyonun Türkiye’deki siyasi atmosferi daha da gergin hale getirdiğini belirtti.

france 24: imamoğlu’nun kariyeri davaların gölgesinde

France 24, İmamoğlu’nu “Erdoğan’a meydan okuyabilecek en güçlü aday” olarak tanımladı ve “Kariyeri, siyasi nedenlerle açıldığı söylenen davaların gölgesinde kaldı,” diye yazdı. Haberde, Türkiye’de internet ve sosyal medya erişimlerine getirilen kısıtlamaların da detaylı bir şekilde ele alındığı ifade edildi.