İmamoğlu’nun Savcılık İfadeleri Kamuya Açıklandı

İMAMOĞLU’NUN İFADELERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin verdiği ifadeler kamuoyuna duyuruldu. Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda 10 sayfalık bir ifade veren İmamoğlu, ayrıca Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda 2,5 saatlik bir ifade daha verdi. Kendisine yöneltilen suçlamalara karşı sert cevaplar veren İmamoğlu’nun açıklamaları dikkat çekti.

TERÖR SUÇLAMALARINA CEVAP: “DEM PARTİ SORULMALI”

Savcılığın, İmamoğlu’na “kent uzlaşısı” terimini ve CHP listelerinden meclis üyesi olan 18 kişinin terör kayıtlarını sorması üzerine İmamoğlu; “Kent uzlaşısı ifadesinin DEM Parti söylemi olduğunu biliyorum. Bu, bana değil, şu anda hükümetle diplomasi yürüten DEM Parti yöneticilerine sorulmalı. Terör örgütleriyle bağlantılı isimleri ne bilirim ne de takip ederim” yanıtını verdi. 2024 yerel seçimlerinden bir ay önce DEM Parti’den CHP’ye geçen 18 kişinin durumu hakkında ise, “39 ilçede bin 500’e yakın meclis üyesinin kim olduğunu bilmem mümkün değil” dedi ve soruşturmanın siyasi bir müdahale olduğunu öne sürdü.

Savcılığın “Terör örgütlerinde akrabanız veya yakınınız var mı?” sorusuna ise İmamoğlu, “Ailemin ve şahsımın etrafında terörle ilgili kimse barınamaz. Bu soruyu bile zul kabul ederim” şeklinde tepki gösterdi.

GİZLİ TANIK İDDİALARINA RET: “KUMPAS İÇERİKLİ”

Gizli tanık “İlke”nin, “DEM Parti’nin CHP’yi desteklemesi için para trafiği Murat Ongun tarafından sağlandı” beyanlarına yanıt veren İmamoğlu, “Gizli tanık uygulamasını ve beyanlarını kabul etmiyorum. Uydurma ve kumpas içerikli yalan ifadelerdir. Bahsi geçen isimlerin böyle bir ilişkisi yoktur” diyerek bu iddiaları reddetti.

YOLSUZLUK İDDİLARINA YANIT: “UYGUN DEĞİL”

Savcılık, İmamoğlu’na yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı fotoğraflar göstererek ilişkisini sordu. İmamoğlu, “Fotoğraflarla cevap vermek istemiyorum. Hayatım halkın arasında geçti, tanıdıklarımı hatırlamak benim güçlü yanımdır. Ancak listeli bir şekilde soru sorulmasını şahsıma uygun bulmuyorum” dedi. Sarıyer’deki bir kamulaştırma ile ilgili ise, “Bu, belediyenin halk için yaptığı binlerce kamulaştırmadan biridir” şeklinde yanıt verdi.

YARGI TACİZİ ELEŞTİRİSİ VE HUKUK MÜCADELESİ VURGUSU

İmamoğlu, yürütülen soruşturmayı “ahlak sınırlarını aşan, uydurma sorularla dolu bir yargı tacizi” olarak değerlendirdi. Ayrıca, “19 Mart’ta gözaltına alınma metodunu kınıyorum. Bu süreç tarihe kara bir leke olarak geçecek. Hakkımı sonuna kadar hukuki yollardan arayacağım” dedi.

İmamoğlu, “Kent uzlaşısı” hakkında “2018’de Millet İttifakı adayı oldum. O günden bugüne İstanbul İttifakı ve Türkiye İttifakı ifadelerini sayısız kere kullandım. Dem Parti’nin durumu onları bağlar” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “Kemalist prensibi unutmadan demokrasi aşığı bir kişi olarak bu yargı tacizini en üst seviyede kınıyorum” diyerek savunmasını tamamladı. Sözlerine, “Hak yemem, hakkımı da yedirmem” prensibimle devam edeceğini belirterek, “Milletimiz büyüktür. Bu iftiralar geri dönecektir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” diyerek sonlandırdı.