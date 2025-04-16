İmamoğlu’nun Tutuklanması Anketleri Etkiledi

NİSAN AYI ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

Genar, Betimar ve Areda-Survey’in nisan ayı anket sonuçları duyuruldu. 19 Mart’ta İBB’ye başlatılan soruşturma sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının anketlere nasıl bir etkide bulunacağı herkesin merak ettiği bir konu oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, üç araştırma şirketinin anket verilerini “Üç anket üç çarpıcı sonuç” başlıklı yazısı ile paylaştı.

Selvi, “Önümüzde üç kamuoyu araştırma şirketinin anketi duruyor. Genar, Betimar ve Areda-Survey’in nisan ayı anket sonuçlarını paylaşacağım.” diyerek, anket verilerini aktardı. 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’na yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunun ardından, muhalif kitleleri eylemlilik haline geçiren CHP’nin oylarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Betimar araştırma şirketinin anketinde, CHP’nin oyu yüzde 32.5 olarak belirlenirken, AK Parti’nin oyu yüzde 30.6 düzeyinde çıkıyor.

MHP’nin anket sonuçlarına göre oyu yüzde 10.1, DEM Parti’nin oyu ise yüzde 9.4 olarak kaydediliyor. Diğer yandan Zafer Partisi’nin oyu yüzde 4.3, İYİ Parti’nin oyu yüzde 3.6 ve Yeniden Refah Partisi’nin oyu yüzde 2.9 oranında çıkıyor.