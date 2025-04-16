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İmamoğlu’nun Tutuklanması, Anketleri Etkiledi

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ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

Genar, Betimar ve Areda-Survey tarafından yapılan nisan ayı anket sonuçları duyuruldu. 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının, kamuoyundaki yansımaları dikkat çekiyordu.

EYLEMCİ HALİNE GEÇEN CHP

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu üç araştırma şirketinin anket sonuçlarını “Üç anket üç çarpıcı sonuç” başlıklı yazısında değerlendirdi. “Önümüzde üç kamuoyu araştırma şirketinin anketi duruyor. Genar, Betimar ve Areda-Survey’in nisan ayı anket sonuçlarını paylaşacağım” diyen Selvi, 19 Mart’taki yolsuzluk operasyonunun ardından muhalefetteki artışı vurguladı. CHP’nin oylarında, muhalif kitleleri eylemlilik haline geçiren bir artış gözlemleniyor. Betimar’ın anketine göre, CHP yüzde 32.5, AK Parti yüzde 30.6, MHP yüzde 10.1, DEM Parti yüzde 9.4, Zafer Partisi yüzde 4.3, İYİ Parti yüzde 3.6 ve Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.9 oranında oy alıyor.

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