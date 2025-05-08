İmamoğlu’nun X Hesabı Neden Kapatıldı?

SON DURUM: ERİŞİM ENGELİ ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Silivri Cezaevi’nde tutulmasına rağmen, X hesabına Türkiye’den erişim mahkeme kararıyla engellendi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, 24 Nisan 2025’te aldığı kararını “TCK 214 kapsamında suç işlemeye tahrik” şüphesiyle gerekçelendirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından uygulanan erişim engeli, 8 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla hayata geçirildi.

SUÇ İŞLEMEYE TAHRIK ŞÜPHESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun X hesabından 24 Nisan 2025’te yapılan bir paylaşımın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 214. maddesindeki “suç işlemeye alenen tahrik” suçunu oluşturabileceğini belirterek bir soruşturma başlattı. DMM’nin açıklamasına göre, İmamoğlu’nun tutuklu olduğu dönemdeki paylaşımlar, “kendisi tarafından yapılmasa da kamu düzenine zarar verebilecek nitelikte” bulundu. İlgili içeriğin teknik olarak yalnızca engellenememesi nedeniyle hesabın tamamına erişim engeli getirildi. Sabah’a göre ise, bu karar 5651 Sayılı Kanun’un 8/A maddesi gereğince alındı ve BTK ile ESB’ye iletilerek aynı gün uygulamaya konuldu. DMM, bu paylaşımın “suç örgütü propagandası” içerdiğini vurguladı ve İmamoğlu’nun hesabını kendisinin yönetmediğini iddia etti.

AÇIKLAMALAR GELDİ

DMM, sosyal medya hesabında, “İmamoğlu’nun X paylaşımı suç işlemeye tahrik suçu oluşturabilir” ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun hesabından yapılan paylaşımların “suç örgütü propagandası” niteliği taşıdığını ve TCK 214’ün ihlal edildiğini açıkladı. DMM’nin aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun X hesabının erişime kapatılmasıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Savcılık, şu ifadelere yer verdi: “Hakkında mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütülen ve görevden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, kendisine ait fakat kendisinin kullanmadığı X sosyal medya hesabından TCK’nın 214. maddesinin ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden, ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği” duyuruldu. “Hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden, teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında engelleme kararı verilmiştir.”