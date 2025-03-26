İmamoğlu’nun Yerine Kim Geçecek?

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SONRASI GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması dolayısıyla tutuklanmasının ardından, terör suçlaması olmaması nedeniyle kayyum atanmadı. 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği, İBB Meclisi bugün saat 13.00’te olağanüstü toplanarak yeni başkanvekilini belirlemek için oylama yapacak. 314 meclis üyesinin katılacağı bu seçimde, CHP’nin 176 sandalyeye sahip olması sonucu büyük ölçüde garantiliyor. Mecliste AK Parti 120, MHP 6, BBP 2 ve 1 bağımsız üye bulunuyor. Bu durumda CHP’nin adayı, oylamada en güçlü isim olarak öne çıkıyor.

ÜÇ GÜÇLÜ ADAY KULİSLERDE

NTV’nin haberine göre, başkan vekilliği için üç isim öne çıktı: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve mevcut İBB Birinci Başkan Vekili Nuri Aslan. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “belediye başkanı olmayan bir isim olacak” açıklaması, durumu Nuri Aslan lehine değiştirmiş gibi görünüyor. Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in “İBB CHP Meclis Grubu, Nuri Aslan’ı önerdi” ifadeleri bu olasılığı daha da pekiştirdi.

NURİ ASLAN: MEVCUT VEKİL BASKINI YENEBİLECEK Mİ?

1969 Sivas doğumlu Nuri Aslan, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği mezunu ve özel sektörde uzun yıllar yöneticilik yaptı. 2019’dan beri Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak görev yapıyor. 15 Nisan 2024’te İBB Birinci Başkan Vekili olarak atanmış ve İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından vekaleten görevini sürdürdü. Bürokrat geçmişi ve mevcut pozisyonu, onu CHP’nin favori adayı haline getiriyor. Ancak Aslan, bu avantajı kalıcı bir vekilliğe dönüştürebilecek mi?

HASAN AKGÜN: DENEYİMİN ETKİSİ NE OLACAK?

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 1994’ten beri yerel yönetimde kesintisiz görev alarak önemli bir rekora imza attı. 1975 yılından bu yana belediyecilikte aktif olan Akgün, Marmara Belediyeler Birliği’nin kurucuları arasında yer alıyor. Deneyimiyle tanınan Akgün’ün adaylığı kulislerde konuşulsa da, Özgür Özel’in “belediye başkanı olmayacak” açıklaması onun şansını azaltıyor. Yine de Akgün’ün bu süreçte nasıl bir rol üstleneceği merak ediliyor.

SİNEM DEDETAŞ: GENÇ VE DİNAMİK BİR ALTERNATİF

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 2024 yerel seçimlerinde ilçeyi CHP’ye kazandırarak dikkatleri üzerinde topladı. İTÜ Gemi İnşaatı Yüksek Mühendisi olan Dedetaş, İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’de ilk kadın genel müdür olarak kadın istihdamını yüzde 295 artırdı ve tersane projeleriyle öne çıktı. 2023’te Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Su Yolu Komitesi Başkanı seçilen Dedetaş, genç ve dinamik profiliyle dikkat çekerken, Özgür Özel’in açıklaması onun adaylığını gölgeliyor. Acaba Dedetaş, bu yarışta sürpriz bir sonuç elde edebilir mi?