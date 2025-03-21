İmamoğlu Soruşturmasında Danışmanı Yıldız Gözaltında

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör suçlamaları doğrultusunda başlatılan bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Bu operasyon, belediyeler tarihindeki bir ilk olarak kaydediliyor. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alındı. Soruşturmalardan biri “yolsuzluk” iddialarıyla, İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu 100 kişiyi kapsıyor. Diğer soruşturma ise “terör” suçlamasıyla, İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan dahil 6 kişiyi hedef alıyor.

GÖZALTINA ALINANLAR ARTILIYOR

Operasyonun kapsamında İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da gözaltına alındı. Şu ana kadar gözaltına alınan kişi sayısı 88’e ulaşırken, soruşturma süreci toplumsal anlamda büyük bir yankı uyandırdı.

ERTAN YILDIZ’IN GÖREVİ VE GEÇMİŞİ

Ertan Yıldız, finans ve sanayi sektörlerinde uzun yıllar yöneticilik yapmış bir isim. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu tarafından danışmanlık görevine atanmıştı. İBB’deki görev süresi boyunca stratejik planlama ve sanayi sektörüyle ilgili projelerde etkin bir rol oynamış ve belediyenin önemli figürlerinden biri olarak tanınmıştı.