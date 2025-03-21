İmamoğlu Soruşturmasında Gözaltına Alınanlar Kimler?

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İBB ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. T24 yazarı Eray Özer, geniş kapsamlı bir araştırma yaparak gözaltına alınan isimleri ve aralarındaki bağlantıları derledi. Listede yer alan isimler arasında iş insanları, belediye yöneticileri ve medya ile reklam sektöründen kişiler bulunuyor. Özer, bazı isimlerin uzun zamandır hedef gösterildiğini ve bazıları hakkında bilgiye ulaşılamadığını ifade ediyor. Gözaltına alınan isimlerin tam listesine ulaşmak için T24’te Eray Özer’in haberini inceleyebilirsiniz.

OPERASYONUN SEBEPLERİ

Bu operasyon, CHP’nin kurultay sürecinde ortaya çıkan para sayma görüntüleri ile bağlantılı olarak başlatılan soruşturmalarla ilişkilendiriliyor. İktidar yanlısı medya, birçok ismi uzun bir süredir gündeme getirirken, muhalefet kanadında ise sürecin siyasi bir mesele olduğu iddia ediliyor. Bu durum, gözaltılar ve soruşturma sürecinin arka planını sorgulayan tartışmalara yol açıyor.