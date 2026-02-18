İmamoğlu ve 3 İsim 11 Mayıs’ta Hakim Karşısında

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen “siyasal casusluk” soruşturması sona ermiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianame, 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Söz konusu sanıklar, 11 Mayıs’ta ilk duruşmaya çıkacak.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

İddianamede suç tarihinin 2019 ile 2025 yılları arasında olduğu belirtildi. İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ’ın “siyasal casusluk” kapsamında 15 yıldan 20’ye kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İddianamede, şüphelilerin arasında geçen bazı konuşmalara yer verildi. Bu konuşmalarda “W” ifadesi ile belirtilen uygulamanın Wickr Me isimli program olduğu ve tarafların farklı kod adları ile bu programı kullandıkları ifade edildi. “Bluestar81” rumuzlu kullanıcının şüpheli Özkan olduğu, “Jupiter1881” rumuzunun ise Gün’e ait olduğu aktarıldı. İddianame, uygulama üzerinden yapılan bazı konuşmaların Türkçe ve İngilizce gerçekleştiğini kaydetti. Ayrıca, Hüseyin Gün’ün Ekrem İmamoğlu’na “Cumhurbaşkanı adayı olma yolunu açmak adına bir dijital algı operasyonu düzenlenmesi ve haber ağı oluşturulması” şeklinde talimat verdiği vurgulandı. Aynı program üstünde Gün’ün, iktidarın faaliyetlerini kötüleme ve dijital algı operasyonuna başlaması için verdiği talimatlara iddianamede yer verildi.

SEÇİM ÇALIŞMALARINDAN SORUMLU TUTULUYOR

Hüseyin Gün’ün başka mesaj içeriklerinde ise İmamoğlu’nun seçim çalışmalarında daha agresif olduğu, bunun yerine daha sakin olması gerektiği yönünde talimatlar verdiği kaydedildi.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürecinde, şüpheli Merdan Yanardağ’ın, Ekrem İmamoğlu’na çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetleri hakkında birçok irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, seçim sürecinin medya yönünü organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile birlikte seçimlerin manipülasyonu konusunda faaliyette bulunduğu vurgulandı.